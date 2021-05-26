Копенгаген, , 18:49 — REGNUM 3D Realms, 1C и Slipgate Ironworks выпустили в формате раннего доступа (игра находится в разработке, но доступна геймерам) игру Graven. Анонсирующий ролик был опубликован 26 мая на YouTube-канале 3D Realms.

Graven представляет собой «готический» ретро-шутер (экшн-игра, в которой упор сделан на огнестрельное оружие, выполненная в стилистике классических проектов жанра) в духе романов Говарда Лавкрафта. Он уже вышел в сервисах Steam, GOG и Epic Games Store. В трейлере разработчики показали игровой процесс, механики боя и различное оружие.

Напомним, геймеры знают датскую студию Slipgate Ironworks по таким проектам, как Ghostrunner, Kingpin: Reloaded и Bombshell. Сейчас она также работает над проектом SiN: Reloaded, который будет представлять собой ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) классического шутера SiN студии Ritual Entertainment.

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