Пекин, 26 мая 2021, 20:57 — REGNUM Американская компания Tesla сообщила 26 мая о создании китайского центра обработки данных. Это устранит опасность утечки данных китайских владельцев электромобилей Tesla и позволит их личной информации остаться в пределах границ страны, сообщает Electrek.
Такое решение руководство Tesla было вынуждено принять из-за беспокойства Китайских властей по поводу утечки конфиденциальных данных своих граждан в США.
Напомним, в последние месяцы Tesla и Китай вели напряженные дискуссии по поводу конфиденциальности.
Как сообщало ИА REGNUM, Китай решил, что автомобили Tesla могут стать источником утечек, несущих угрозу национальной безопасности, и захотел ввести ограничения на использование Tesla для военнослужащих и персонала государственных предприятий, которые имеют отношение к оборонным отраслям и ключевым ведомствам.