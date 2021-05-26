Минск, , 18:44 — REGNUM Правительства США и Евросоюза, белорусские и украинские политические и «правозащитные» организации безапелляционно называют задержанного КГБ Белоруссии гражданина этой республики Романа Протасевича «журналистом». Они требуют его освобождения, указывая на угрозу свободе слова и ущемление прав журналистов.

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Ряд украинских и российских блогеров категорически не согласны с характеристикой Протасевича как «журналиста». В своих телеграм-каналах и видеороликах они публикуют фотографии гражданина Белоруссии с оружием в руках, что категорически не совместимо с принятыми на Западе нормами журналистики.

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Известный блогер Сolonelcassad опубликовал фотографию Протасевича в полной военной экипировке, с ручным пулемётом на плече и магазинами к нему в нагрудном подсумке. В комментарии к фотографии он отметил: «Появилось фото Протасевича на службе в нацистском полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена на территории России).

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В комментариях к публикации присутствуют и другие фотографии «журналиста» Протасевича периода его участия в гражданской войне на Украине. Превалируют негативные оценки деятельности гражданина Белоруссии, с 23 мая сменившего гречкеский курорт на камеру в следственном изоляторе №1 города Минска.

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Телеграм-канал«Майор и Генерал» также огорчает характеризующих Протасевича как работника пера. В сопровождении фотографии этого гражданина Белоруссии в военной экипировке и с автоматом на борту украинского бронетранспортёра сказано: «Еще одно фото «просто журналиста» Протасевича во время боевых действий на Донбассе в составе неонацистской группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена на территории России).

«Если у нашего МИДа и прочих ответственных товарищей осталось хоть капля уважения к подвигам наших прадедов, эти факты (использование неонаци для политических провокаций и переворотов) должны постоянно озвучиваться на любых, хоть как-то для этого приспособленных, международных площадках, — отмечено в публикации. — И именно по этой теме у России есть неравнодушные союзники среди крупных политиков — от Брюсселя до Вашингтона».

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Ряд других авторов телеграм-каналов и авторских каналов на YouTube разместили фотографии Протасевича в военной форме с оружием в руках. В частности, украинский блогер Анатолий Шарий, получивший в Евросоюзе политическое убежище от преследования постмайданных властей Украины, обратил внимание на обложку журнала украинских неонацистов «Чёрное солнце» — там радостный Протасевич позирует в полной боевой экипировке с автоматом наперевес.

Впрочем, его личность именно на этой фотографии «азовского» издания является предметом обсуждений. Блогеры сходятся во мнении, что участие белорусского национал-радикала в украинских событиях не было лишь вербальным, как утверждает хорошо известный российским правоохранителям украинский деятель Андрей Билецкий.

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