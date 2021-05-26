Москва, , 18:44 — REGNUM К сведению приняло руководство ОДКБ заявление и.о. премьер-министра Армении Никола Паншиняна о «недостаточной расторопности» организации по теме приграничных конфликтов с Азербайджаном. Об этом сообщил 26 мая журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Эмомали Рахмона продолжается». Зайнетдинов «Информация и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна принята к сведению. Работа в соответствии с поручением председателя совета коллективной безопасности ОДКБпродолжается».

Представитель организации обратил внимание на заявление генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова, сделанное накануне, 25 мая.

Так, в ходе обсуждения приграничного конфликта Армении и Азербайджана генсек организации сказал о необходимости срочных политико-дипломатических мер и о важности проведения демаркации и делимитации на участке границы двух республик.

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