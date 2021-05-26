Киев, , 18:42 — REGNUM Решение о задержании Романа Протасевича принимал лично Александр Лукашенко, и данная спецоперация точно не проводилась спонтанно, заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим 26 мая в эфире украинского телевидения.

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Дипломат заявил, что решение принималось лично Александром Лукашенко после того, как ему соответствующие структуры доложили о необходимости такого шага.

«Очевидно, что операция была проведена не спонтанно, она готовилась. Решение принималось первым лицом — это точно, и это доказано, то есть самим Александром Лукашенко», — заявил посол.

ИА REGNUM напоминает, что в Киеве объявили ситуацию с посадкой самолета авиакомпании Ryanair рейсом Афины-Вильнюс «прямым проявлением международного терроризма». Правительство Украины 25 мая утвердило официальное решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией, после этого стороны обменялись резкими заявлениями относительно данного решения. Среди других «санкционных» мер от Украины — намерение лишить Лукашенко звания почетного доктора Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко.