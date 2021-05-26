Верхняя Пышма, Свердловская область, , 18:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге 20 мая завершился 4 тур мужской премьер-лиги Континентального чемпионата ФНТР по настольному теннису. По его итогам сразу две команды Клуба настольного тенниса УГМК вышли в плей-офф турнира. Женщины свои матчи проводили в Самаре и также вышли в решающую стадию.

Основная команда УГМК за четыре тура потерпела лишь одно поражение. Оно случилось в заключительный день турнира в матче против оренбургского «Факела-Газпрома» — 3:1. Единственное очко команде принес воспитанник клуба Александр Тютрюмов, переигравший со счетом 3:2 25-ю ракетку мирового рейтинга Маркуса Фрейташа.

«Я доволен итогами регулярного чемпионата, мы одну игру выиграли у «Факела», одну проиграли. Но сейчас это уже не имеет значения, все самые главные матчи нас ждут в плей-офф. Мы будем усиленно готовиться, надеюсь, наши игроки подойдут к финалам в отличной форме», — подвел итоги тренер КНТ УГМК Зоран Приморац.

Еще один отличный результат показали теннисисты фарм-команды «УГМК-Элема»: они заняли третье место в регулярном турнире. И это несмотря на то, что в последнем туре не смог принять участие основной игрок команды Артур Абусев, у которого была травма. Его заменил спарринг-партнер Антон Котов. Поэтому Данила Травин и Михаил Пайков боролись не только за себя.

У женщин команда «УГМК-Резерв» лишь в четвертом туре оформила себе путевку в плей-офф. При этом Ольга Вишнякова, Маргарита Мурзина и Валерия Коцюр переиграли теннисисток «ТМК-Тагмета», которые шли первыми.

Теперь все три команды будут биться за медали чемпионата России. Плей-офф турнира пройдет с 8 по 14 июня в Анапе.