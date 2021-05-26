26 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Оксана Переможенко, , 20:29 — REGNUM Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность») 26 мая высказал оскорбление в адрес белорусского президента Александра Лукашенко, комментируя выступление белорусского лидера в зале заседаний парламента Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«По результатам сегодняшних заявлений Лукашенко у меня два комментария: 1. Лукашенко — конченая мразь. 2. Протасевича надо спасти всеми возможными нам силами и методами», — написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

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Заявление украинского политика в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Некоторые комментирующие предположили, что у украинского политика вряд ли хватит смелости высказать оскорбление президенту Белоруссии при личной встрече. Иные напомнили о том, что Гончаренко это тот политик, который меняет свою политическую позицию.

«Думаю, что этому дурику теперь и к поезду подходить опасно», — написал Игорь С.

«Интересно, при личной встрече бы повторил «Александр Григорьевич, вы такой-то», мне кажется, что нет. Трусы они все [могут только] с трибун орать и в интернете писать. Это все, на что способны», — написала Ольга Н.

«А себя эта особь видела со стороны? Очень уж похож на персонажа Табаки из «Маугли», и речь похожа», — отметила Вера К.

«Иногда, вспоминая это слово, надо подглядывать в зеркало», — пишет Алексей К.

«Лёха лично пойдёт Протасевича спасать? Подкоп сделает? Стену взорвёт? С вертолета веревочную лестницу сбросит? Ну не дорос Лешенька ни до Фантомаса, ни до агента 007, ни тем более до Петрова с Бошировым. А с трибуны чего не скажешь», — добавила Людмила Ц.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления President.gov.by

«Интересно, а Ассанжа Гончаренко не хочет вызволить? А ну это же другое…» — отметил Сергей Н.

«Пускай едет освобождать «угнетенную» Белоруссию», — пишет Дмитрий А.

«Если Лукаш[енко] захочет, то этого… [Гончаренко] из его постели в Минск доставят, и будет он там объяснять, кто есть кто», — написал Владимир Д.

«Гончаренко теперь даже на электричке будет бояться ездить», — добавил Петр И.

«Надо этого парня тоже с рейса как-нибудь снять», — иронизирует Евгений Павлович.

«Украинская дипломатия уже даже выше европейских стандартов», — шутит Евгений Ф.

«Лёша через пару лет будет оды петь Григоричу. Тот ещё переобувальщик. Нутро твоё гнилое. Ты по сути своей Иуда», — отметил Анатолий Т.

«Съездил бы в Минск и сказал лично, раз такой борзый», — добавил Игорь Юрьевич.

«Ладно Путин «плохой», но Лукашенко, который ничего Украине не сделал, уже плохим стал…» — подытожил Леонид А.

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. 2019 President.gov.ua

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Напомним, ранее Алексея Гончаренко на три месяца лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Отметим, до государственного переворота 2014 года, ставшего итогом массовых беспорядков на Украине, Алексей Гончаренко выступал в защиту русского языка, агитировал за Партию регионов и бывшего президента Украины Виктора Януковича. После государственного переворота Гончаренко примкнул к партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» и изменил свою политическую позицию на противоположную.