Москва, , 18:47 — REGNUM Инспекторы московского поста ДПС на проспекте Маршала Жукова остановили автомобиль рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк). Об этом 26 мая сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, рэпер сел за руль своего BMW I8 в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники дорожной полиции забрали водительское удостоверение артиста и составили на него протокол, несмотря на предложенную им взятку в размере 700 тыс. рублей.

Ранее Настя Ивлеева, супруга рэпера Элджея, была поставлена на учёт в ГИБДД. Она оказалась в списке блогеров, известных своим опасным вождением вместе с Мишей Литвиным, Блондинкой Драйв, Димой Гордеем, Гусейном Гасановым и многими другими.

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