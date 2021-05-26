Лянтор, Югра, , 18:31 — REGNUM В Югре 29-летний житель Сургутского района предстанет перед судом за хулиганство во дворе дома, угрозе убийством соседу и угрозе применения насилия к полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, утром 11 февраля 2021 года будучи в сильном алкогольном опьянении, возле одного из домов микрорайона №5 города Лянтор, обвиняемый устроил форменный дебош. Подозревая своего 56-летнего соседа в причастности к повреждению колёс принадлежащего ему автомобиля, из мести высказал угрозу убийством. Избил соседа, демонстрировал ему нож, обещая убить. Затем включил музыку на всю мощь, которую позволяли автомобильные колонки, бегал по двору с ножом, оскорбляя соседей. Затем этим же ножом стал угрожать жизни и здоровью одного из сотрудников полиции, приехавших его усмирять.

Дебошир обвиняется в угрозах убийством, причинении средней тяжести вреда здоровью соседа, хулиганстве, угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.