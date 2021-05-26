Москва, , 18:26 — REGNUM Макроэкономические показатели свидетельствуют о постепенном восстановлении российской экономики. Об этом заявил 26 мая президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Показатели объективно говорят о том, что экономика России, несмотря на все сложности, всё-таки постепенно восстанавливается», — сказал глава государства.

Вместе с тем президент заявил о необходимости продолжать «держать руку на пульсе», указав на то, что «и в российской, и в глобальной экономике всё ещё действуют факторы нестабильности».

Как передавало ИА REGNUM, Росстат на минувшей неделе представил предварительную оценку динамики ВВП России за I квартал 2021 года, согласно которым показатель сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первую оценку ВВП за I квартал Росстат намерен обнародовать 15 июня после получения дополнительной информации от министерств, ведомств и Банка России.

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