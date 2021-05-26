Киев, , 18:30 — REGNUM Скандал вокруг посадки самолета и ареста прозападного пропагандиста Романа Протасевича — это пример двойных стандартов со стороны Запада, считает известный украинский публицист Виктор Дяченко.

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Материал эксперта под названием «Нужен ли Украине «белорусский фронт»? опубликован 26 мая в украинских изданиях.

Дяченко подчеркивает, что особенно лицемерным выглядит поведение официального Киева, потому что украинская власть во главе с Владимиром Зеленским сама проводит политические репрессии против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком. Дяченко обвинил коллективный Запад и украинскую власть в двойных стандартах.

«Думается, что прежде, чем открывать рот для осуждения ареста белорусского оппозиционера и сокрушаться о свободе слова в Беларуси, поддерживающим Протасевича украинским политикам стоило бы вспомнить о том, как с оппозицией поступили в Украине. А мы напомним: ещё в 2015 году власть вообще запретила Компартию, а вот буквально сейчас, на глазах у всех, украинская власть сначала закрыла СМИ оппозиционной ОПЗЖ, а теперь поместила под домашний арест Виктора Медведчука. Ну и где осуждение политических репрессий в Украине? И Запад как в рот воды набрал», — подчеркнул политолог.

При этом Дяченко отметил, что Медведчук всегда выступал против незаконной смены власти под вывеской «цветных революций».

«Вы не понимаете, это совсем другое!» — воскликнут украинские псевдопатриоты. О да, это действительно другое! Ведь в отличие от Протасевича, Медведчук не готовил свержение власти — напротив, он всегда выступал против «цветных революций», — уточнил публицист.

Дяченко уверен, что Запад в истории с арестом Протасевича демонстрирует политику двойных стандартов. По его словам, на самом деле реальные претензии к Лукашенко совершенно другие — истинная причина, пояснил публицист, заключается в том, что Лукашенко не позволяет Белоруссии попасть под влияние США и Запада.

«Да и вообще все эти разговоры про тиранию — не более чем пустое сотрясание воздуха пустым политическим лицемерием… Вина Лукашенко (с точки зрения Запада) в том, что он оставил Беларусь союзницей России, не позволив ей попасть под влияние США и Европы. Ну, а что касается внутренней оппозиции, то её лидеры хотят власти и полной перекройки экономики под себя и своих западных спонсоров. Скажем так: Лукашенко создал массу коррупционных схем под своих людей, оппозиционеры же мечтают перехватить эти потоки, устроить большой передел. В общем, всё, как и в Украине», — констатировал эксперт.

В завершение он заявил, что вся эта «шумиха» вокруг посадки самолета и ареста Протасевича «не стоит и выеденного яйца», но в принципе преследования оппозиции — это не есть хорошо, как в Белоруссии, так и на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что 25 мая правительство Украины утвердило официальное решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Также в Раде потребовали прекратить дипломатические отношения с Белоруссией. Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, комментируя эти действия Киева, заявил о спланированной и продуманной спецоперации, «ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко и которую можно назвать проявлением государственного терроризма».