Сочи, Краснодарский край, , 18:24 — REGNUM Российская экономика постепенно восстанавливается, заявил 26 мая президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, такую картину дают макроэкономические показатели.

«Они объективно говорят о том, что экономика России, несмотря на все сложности, всё-таки постепенно восстанавливается. Преодолевает последствия эпидемии коронавируса», — сказал глава государства.

Путин сообщил, что ВВП России в январе — марте 2021 года оказалось «лишь на 1 процент ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года».

Он напомнил, что в тот период и российская, и глобальная экономика работали без повсеместных ограничений.

В то же время в экономики остаются факторы нестабильности, из-за чего следует держать руку на пульсе, отметил президент.