Сочи, Краснодарский край, 26 мая, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Российская экономика постепенно восстанавливается, заявил 26 мая президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Экономика России. Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, такую картину дают макроэкономические показатели.

«Они объективно говорят о том, что экономика России, несмотря на все сложности, всё-таки постепенно восстанавливается. Преодолевает последствия эпидемии коронавируса», — сказал глава государства.

Путин сообщил, что ВВП России в январе — марте 2021 года оказался «лишь на 1 процент ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года».

Он напомнил, что в тот период и российская, и глобальная экономика работали без повсеместных ограничений.

В то же время в экономики остаются факторы нестабильности, из-за чего следует держать руку на пульсе, отметил президент.