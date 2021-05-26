Фернандина, 26 мая 2021, 20:59 — REGNUM Генетический тест выявил, что найденная на Галапагосских островах гигантская черепаха относится к виду, который, как считали ученые, вымер более ста лет назад. Об этом 26 мая сообщает BBC.
Самка черепахи была обнаружена в 2019 году во время экспедиции вблизи острова Фернандина. Ученые сравнили ДНК черепахи с образцами одной из гигантских черепах Нарборо (Fernandina или Narborough) и выявили совпадение.
Последний раз черепаху Нарборо видели в 1906 году.
Отметим, что экспедиция проводилась под руководством ученого из Калифорнийской Академии Наук, который отправился на Галапагосские острова для изучения флоры и фауны.
Его команда передала образцы ДНК черепахи генетикам Йельского университета, которые и выяснили, что найденная в 2019 году черепаха относится к виду гигантских черепах Нарборо.