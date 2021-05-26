Сан-Франциско, США, , 18:44 — REGNUM Американская бизнесвумен и модель Ким Кардашьян не сдала экзамен для первокурсников юридического факультета. Об этом сообщает издание Е!

По данным издания, наставник Кардашьян, адвокат Джессика Джексон, объяснила, что модели нужно было набрать 560 баллов для успешной сдачи экзамена. Однако при первой попытке пройти тест она получила лишь 474 балла. Теперь Кардашьян переосмысливает своё решение становиться юристом.

Добавим, что о своём желании сменить профессию Ким Кардашьян сообщила ещё в 2019 году. В течение 12 месяцев она проходила стажировку в одной из юридических компаний Сан-Франциско.

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