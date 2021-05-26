Москва, 26 мая 2021, 18:26 — REGNUM Нельзя вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил 26 мая президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Глава государства отметил, что российские граждане должны сами осознать необходимость вакцинации от коронавируса. Они должны понять, что, не вакцинируясь, подвергают себя риску серьёзной «и даже смертельной» опасности.
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