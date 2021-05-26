Москва, , 18:26 — REGNUM Нельзя вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил 26 мая президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Владимир Путин «Я хочу ещё раз обозначить свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя».

Глава государства отметил, что российские граждане должны сами осознать необходимость вакцинации от коронавируса. Они должны понять, что, не вакцинируясь, подвергают себя риску серьёзной «и даже смертельной» опасности.

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