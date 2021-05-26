Киев, , 18:19 — REGNUM Энергетическая госкомпания «Нафтогаз Украины» сменила управленческую команду, занимающуюся противодействием запуску газопровода «Северный поток-2».

Об этом сегодня, 26 мая, сообщила пресс-служба НАК, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что «Нафтогаз» проводит соответствующие изменения для осуществления настоящих и сложных реформ, а также поиска новых инструментов противодействия проекту «СП-2».

Пресс-служба уточняет, что пока решать поставленные задачи будут Мирон Василик и Роман Супрун, но уже в ближайшее время команда будет пополняться «профессионалами». В свою очередь Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин решили завершить свою работы в компании после прихода Юрия Витренко на должность главы правления НАК.

При этом в сообщении подчеркивается, что с марта текущего года интенсивность сопротивления проекту «СП-2» «ощутимо уменьшилась», но есть надежда, что сейчас, с новой командой, дела пойдут на лад.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент США Джо Байден признал, что ограничительные меры США в отношении газопровода «СП-2» на данном этапе «контрпродуктивны» в контексте отношений с Европой.