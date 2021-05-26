Ярославль, , 18:16 — REGNUM В Ярославской области начала действовать система детского туристического кешбэка — возврата половины стоимости путевки в загородный лагерь при оплате картой «Мир». Об этом сообщает правительство региона.

Оздоровительный лагерь имени Матросова City-yaroslavl.ru

В программе участвуют девять детских оздоровительных лагерей. В ближайшее время их число вырастет до 20. По программе кешбэка родители купили уже более 140 путевок.

К программе подключены санатории «Искра» и «Сосновый бор» в Гаврилов-Ямском районе, рыбинский лагерь им. Титова, санаторно-лесная школа им. Шарова и ряд других.

В Ярославской области загородные лагеря будут работать в режиме 75-процентной загрузки. Запрещено проведение родительских дней.