Сочи, Краснодарский край, , 18:16 — REGNUM В экономике действуют факторы нестабильности, в условиях которых нужно «держать руку на пульсе». Об этом 26 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент отметил, что «в российской и глобальной экономике всё ещё действуют факторы нестабильности».

«В этих условиях нужно постоянно держать руку на пульсе, в оперативном режиме анализировать тенденции деловой активности в нашей стране и за рубежом. И, конечно, необходимо оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей», — сказал Путин.