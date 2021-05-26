Сочи, Краснодарский край, 26 мая, 2021, 18:16 — ИА Регнум. В экономике действуют факторы нестабильности, в условиях которых нужно «держать руку на пульсе». Об этом 26 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Президент отметил, что «в российской и глобальной экономике всё ещё действуют факторы нестабильности».

«В этих условиях нужно постоянно держать руку на пульсе, в оперативном режиме анализировать тенденции деловой активности в нашей стране и за рубежом. И, конечно, необходимо оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей», — сказал Путин.