Тула, 26 мая, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Программа Пятого международного театрального фестиваля под открытым небом «Толстой» объявлена в музее-усадьбе Л.Н. Толстого в Хамовниках 26 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В этом году фестиваль впервые проходит под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО.

Http://tolstoyfestival.ru/ Усадьба «Ясная поляна»

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что фестиваль зародился пять лет назад по инициативе губернатора Алексея Дюмина, партнёры фестиваля — госкорпорация «Ростех» и Министерство культуры РФ. Руководитель фестиваля — директор музея-усадьбы Екатерина Толстая, программный директор — известный театральный критик, помощник ректора по спецпроектам Школы-студии МХАТ Павел Руднев.

Театральный фестиваль «Толстой» в Ясной Поляне пройдет с 24 по 27 июня. В этом году его участниками станут театры из 10 российских регионов, будет показано более 20 постановок. Впервые фестивальные события не ограничатся Тульской областью, а пройдут также Перми, Уфе, Хабаровске. В числе специальных проектов 2021 года — работы лидеров современного театра Дмитрия Волкострелова, Виктора Рыжакова, Елены Ненашевой, а также известных драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой.

В день открытия Театр им. Вл. Маяковского (Москва) покажет спектакль «Русский роман» Миндаугаса Карбаускиса. Главную роль в спектакле исполнит Евгения Симонова.

В спектакле «Алексей Каренин» (Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск) режиссер Константин Солдатов и драматург Василий Сигарев пытаются взглянуть на драму семьи Карениных глазами мужа Анны. Постановка «Жизнь и смерть Ивана Ильича» (Театр-фестиваль «Балтийский дом», Санкт-Петербург) соединит драматический и кукольный театр, а петербургский «Большой театр кукол» покажет спектакль по повести «Холстомер» режиссера Руслана Кудашова. Также будет представлен спектакль «Чем люди живы» театра «Ведогонь» (Зеленоград) по одноименному рассказу Толстова. Постановка увидела свет после работы в рамках лаборатории фестиваля «Толстой» в 2019 году. Виктор Рыжаков представит постановку «Балы Толстого», объединяющую фрагменты из рассказа «После бала», романов «Война и мир» и «Анна Каренина». Дмитрий Волкострелов и «театр post» подготовят проект «Война и мир» своими шагами» — это прогулка по усадьбе, длина маршрута которой равна длине всех строк первого издания романа.

Тульский режиссер Евгений Маленчев поставит документальную пьесу драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой «Толстой о людях. Люди о Толстом» — она посвящена музею «Ясная Поляна» и людям, работающим в нем.

Также в программе фестиваля — театрально-образовательный проект «Школа без звонков и домашки» режиссера Юрия Алесина и драматурга Алексея Олейникова, основанный на педагогических идеях Льва Толстого. В этом году впервые пройдет лекционный курс «Яснополянская Школа», в котором будут участвовать Дмитрий Бак с лекцией «Поезд, вокзал, девушка, или Еще раз про любовь: что же все-таки случилось с Анной К.»; Елена Ковальская с лекцией «Театр имени Толстого. Каким будет социальный театр в России»; Ирина Кулик, Павел Руднев.

Продажа билетов на мероприятия фестиваля откроется с 1 июня. Во время фестиваля время работы коммерческого транспорта будет увеличено, поэтому зрители самых поздних спектаклей смогут с комфортом доехать до Тулы.