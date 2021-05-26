Париж, , 18:05 — REGNUM Четверо уроженцев России задержаны во французском департаменте Нижний Рейн в ходе расследования дела о терроризме, сообщает 26 мая Agence France-Presse со ссылкой на источники в прокуратуре.

По утверждению агентства, «уроженцев России» задержали сотрудники внутренней разведки в рамках предварительного расследования Национальной прокуратуры по делам о терроризме (PNAT).

Уточняется, что расследуется возможный преступный сговор с террористическими целями.

По данным агентства, среди задержанных трое несовершеннолетних, являющихся выходцами из Чечни.

Напомним, ранее страны Европы предоставили убежище множеству сторонников международных террористов и бандподполья, активно действовавших на территории Чеченской республики РФ. При этом власти европейских стран провозглашали их «повстанцами» и «борцами с Российской империей».

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