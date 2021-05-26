Брюссель, 26 мая 2021, 18:14 — REGNUM На 15 июня назначена встреча лидеров США и стран ЕС в Брюсселе, говорится в опубликованном 26 мая заявлении Европейского союза.
Место и дата утверждены в ходе встречи генсека внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино и заместителя американского госсекретаря Уэнди Шерман, состоявшейся сегодня, 26 мая, в Брюсселе.
Переговорщики подтвердили «крепкое партнёрство» Брюсселя и Вашингтона «по ключевым вопросам внешней политики и безопасности». Предстоящий саммит обе стороны считают «шагом к оживлению трансатлантического партнёрства».
Читайте также: Белый дом официально назвал дату и место встречи Байдена и Путина
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня в городе Женеве (Швейцария) состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Белоруссию