Киев, , 18:05 — REGNUM Все политики, которых президент Украины Владимир Зеленский считает потенциально опасными для своей власти, в настоящий момент подвергаются преследованию, заявил 26 мая в эфире телеканала «Первый независимый» политический эксперт, директор Украинского института политики Руслан Бортник, рассуждая о текущей ситуации в стране.

Эксперт подчеркнул, что обвинение председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене — это элемент недобросовестной политической конкуренции. По его словам, методы власти в каждом отдельном случае могут отличаться, но цель одна — устранение политических оппонентов.

«Все политические лидеры или политические конкуренты, которые потенциально опасны для власти, попадают под давление. Поводы разные. Инструменты тоже могут отличаться. Но все имеют проблемы», — сказал Бортник.

Он подчеркнул, что все, кто, по мнению Зеленского, представляет для него опасность, неизбежно сталкиваются проблемами.

«Кто сегодня из тех, кто конкурирует с Зеленским, не имеет проблем с президентом? Все, кто с ним конкурируют где-либо — начиная с Медведчука, Порошенко, Кличко, заканчивая Тимошенко или кем-то еще — все имеют какие-то проблемы с Зеленским», — отметил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что офис генерального прокурора Украины обвиняет лидера ОПЗЖ в государственной измене. Сам Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии на Украине. По решению суда, лидер оппозиции должен находиться под домашним арестом до 10 июля.