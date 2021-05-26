Мехико, , 21:02 — REGNUM Правительство Мексики начало незаконную стройку вблизи древнего города Теотиуака́н, который является ценным архитектурным памятником мировой культуры. Об этом 26 мая сообщает BBC.

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) сообщил, что бульдозеры могут разрушить свыше 4 тыс. квадратных метров, находящихся под защитой ООН территории.

Теотиуака́н внесен в список Всемирного Наследия ООН и является одной из из самых популярных достопримечательностей для туристов.

Представители ООН подняли тревогу по поводу несанкционированной стройки 24 мая.

На данный момент петицию с просьбой о прекращении строительства подписали более 1300 человек.

Напомним, древней город Теотиуака́н является одним из древнейших архитектурных комплексов на территории Латинской Америки. Расположенный в 50 км от Мехико, Теотиуака́н был внесен в список Всемирного Наследия ООН в 1987 году.