Нью-Йорк, США, , 17:57 — REGNUM Срочное заседание Совета Безопасности ООН по теме ситуации в Мали состоится сегодня, 26 мая, сообщил журналистам представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.

Заседание назначено на 22:00 мск. Комментируя переворот в Мали, Дюжаррик заявил о риске «серьёзных последствиях» и для Мали, и «для всего региона».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мали произошёл переворот: от власти отстранены временный президент Ба Ндао и глава переходного правительства Моктар Уан.

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