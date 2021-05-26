Смоленск, , 17:57 — REGNUM В Смоленской области в 2020 пандемийном году удалось добиться объёмов промышленного производства, а также объёмов строительства жилья. Об этом заявил губернатор Смоленской области Алексей Островский 26 мая в своём отчете о работе администрации региона, с которым он выступил перед депутатами областной Думы. Депутаты единогласно приняли отчет к сведению.

Алексей Островский отчитался о работе администрации Смоленской области в 2020 году Пресс-служба администрации Смоленской области

«В целях поддержки бизнеса и населения нами были приняты пакеты антикризисных мер, направленные, в первую очередь, на поддержание доходов граждан, как работающих, так и временно оставшихся без работы, а также семей с детьми. Твердо убежден в том, что мы поступили абсолютно верно, когда одними из первых в стране вернули в строй системообразующие предприятия, а также организации строительной отрасли, дорожного хозяйства, агропромышленного комплекса», — отметил Алексей Островский.

Губернатор сообщил, что благодаря предпринятым на региональном уровне мерам в сочетании с масштабной федеральной поддержкой удалось добиться позитивных результатов в экономике. Так, объёмы ввода жилья в регионе за год выросли на 3,3%, а индекс промышленного производства составил 105%, тогда как в среднем по стране чуть более 97%. Также, отметил глава региона, ведущим направлением развития экономики региона оставалось сельское хозяйство.

«Всестороннее развитие агропромышленного комплекса напрямую связано с устойчивым развитием сельских территорий. Этот вопрос остается в центре особого внимания областных властей. И здесь должен отметить неоценимую помощь, которую оказывает нам из года в год депутат Государственной Думы Сергей Иванович Неверов, представляющий в Федеральном Собрании страны интересы смолян и Смоленщины», — отметил Островский.

По словам губернатора, уже в 2021 году регион получил дополнительные средства на развитие села в 52 млн рублей. Деньги будут направлены на решение вопросов газификации, организации индивидуального отопления домовладений, ремонт школьных зданий и Домов культуры, реконструкцию систем водоотведения ряда населенных пунктов.