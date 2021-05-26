Смоленск, 26 мая 2021, 17:57 — REGNUM В Смоленской области в 2020 пандемийном году удалось добиться объёмов промышленного производства, а также объёмов строительства жилья. Об этом заявил губернатор Смоленской области Алексей Островский 26 мая в своём отчете о работе администрации региона, с которым он выступил перед депутатами областной Думы. Депутаты единогласно приняли отчет к сведению.
Губернатор сообщил, что благодаря предпринятым на региональном уровне мерам в сочетании с масштабной федеральной поддержкой удалось добиться позитивных результатов в экономике. Так, объёмы ввода жилья в регионе за год выросли на 3,3%, а индекс промышленного производства составил 105%, тогда как в среднем по стране чуть более 97%. Также, отметил глава региона, ведущим направлением развития экономики региона оставалось сельское хозяйство.
По словам губернатора, уже в 2021 году регион получил дополнительные средства на развитие села в 52 млн рублей. Деньги будут направлены на решение вопросов газификации, организации индивидуального отопления домовладений, ремонт школьных зданий и Домов культуры, реконструкцию систем водоотведения ряда населенных пунктов.