28 мая 2021 | Время чтения 7 мин

В одной из школ Екатеринбурга признают: публикация сведений о реальных школьных зарплатах — вещь далеко не безопасная для педагога. «Учителя и директора сразу должны были уволить после такого», — сказал директор школы под номером N.

Дмитрий Красноухов, , 09:27 — REGNUM В марте 2021 года президент России Владимир Путин поручил проверить зарплаты бюджетников на соответствие майским указам. Вскоре после этого в СМИ появилась статья донской учительницы Марии Суровцевой, которая подробно расписала, как формируется её зарплата. Многим эта статья не понравилась: правда глаза колет.

Константин Трутовский. Сельская учительница (фрагмент). 1883

В школе под номером N в Екатеринбурге не остались в стороне. Учителя решили ответить на статью Суровцевой, рассказав общественности о своих зарплатах. Перед этим они на всякий случай спросили совета у молодого директора школы. Тот крайне резко отреагировал на статью донской учительницы.

«Учителя и директора сразу должны были уволить после такого», — сказал директор школы под номером N.

Намёк был понят правильно. Именно поэтому мы не стали публиковать ни номера школы, ни фамилий учителей. Школа эта самая рядовая, не «элитная». Одна из учительниц работает по профессии только второй год, за плечами другой — более семи с половиной лет педагогического стажа.

Дьявол в деталях

Молодая учительница обществознания Дарья Алексеевна в среднем получает по 30 тыс. рублей «на руки». Однако существенную часть этой зарплаты составляет выплата молодому специалисту в 7120 рублей. Со следующего года этой выплаты уже не будет.

Педагогическая нагрузка Дарьи Алексеевны составляет 18 часов, то есть учительница проводит 18 уроков в неделю. За эти уроки она получает 14 260 рублей — указанная сумма составляет учительский оклад. Помимо этого педагог получает 2000 рублей за две консультации в неделю по подготовке к итоговым экзаменам, 800 рублей за проверку тетрадей, 1500 рублей за два дополнительных занятия в неделю в рамках домашнего обучения. Плюс — упомянутая выплата молодому специалисту в 7120 рублей.

Также есть стимулирующая часть, которая подвижна и зависит от дополнительной активности учителя в течение месяца. Обычно она составляет 792 рубля, но в марте педагог получила премию 4000 рублей, так как поучаствовала в нескольких мероприятиях.

Виктор Цветков. Не решено!

Дарья Алексеевна проживает одна в собственной квартире, но вскоре планирует обзавестись семьёй. «Сейчас моя зарплата покрывает всё необходимое, но на внеплановые медицинские нужды может не хватать. Само собой, таких денег недостаточно для обеспечения семьи», — признаёт учительница.

Стоит объяснить, как проходит её рабочий день. Обычно педагог заканчивает проводить уроки к 15:10. После этого ей нужно выставить текущие оценки, проверить работы учащихся, ну и самое главное — подготовиться к урокам на следующий день. Последнее — самое непростое.

«Так как в школе я работаю недавно, «учебные заготовки» по предмету сложиться пока не успели, поэтому готовлюсь к каждому уроку. Это может занимать до четырёх часов. Более того, для интересного урока недостаточно школьного учебника, нужно время, чтобы использовать что-то ещё», — поясняет педагог.

Главная несправедливость, считает Дарья Алексеевна, заключается в «замёрзшей» величине учительского оклада, который учитель получает за проведение самих уроков. Этот оклад одинаков вне зависимости от количества детей в классе (а их может быть более 30) и от того, трудится ли педагог над содержанием урока или пускает всё на самотёк.

«И зачем тогда учителю прикладывать дополнительные усилия для совершенствования урока, проходить дополнительное обучение, чтобы делать уроки современными, если оплата за эту часть работы никак не поменяется!» — утверждает учительница.

Именно поэтому, считает педагог, за уроками в государственной школе закрепилась репутация «скучных и унылых занятий». Чтобы это было по-другому, нужно серьезно вкладываться и получать за это адекватное денежное вознаграждение, полагает учительница.

Дарья Алексеевна «Я считаю, что повышение учительского оклада реально возможно, и это нужно сделать в ближайшее время. К примеру, выработать систему денежного вознаграждения за повышение качества преподавания уроков. Ну и, конечно, зарплата учителя должна компенсировать весь тот труд, который закладывается на проверку разных видов работ учащихся».

Дмитрий Пускин. Дополнительные занятия в школе

Дарья Алексеевна — не единственная учительница в школе под номером N, которая недовольна ситуацией с зарплатами. Таких — до и больше. «Это уже норма в России, все к этому привыкли, — сожалеет педагог. — Как учителя обществознания меня особенно поражает, что государство не заботится о той категории работников, от которых зависит отношение детей к государству и стране».

А ведь дети — не дураки. Бессмысленно выдавать патетические речи по поводу патриотизма, если учащиеся видят измождённого от низкого уровня жизни учителя, который однообразно ведёт уроки. «Мне кажется, даже дети понимают, что школьный учитель в России — это почти синоним бедности, — предупреждает Дарья Алексеевна. Государство обязано озаботиться уровнем учительских зарплат хотя бы для того, чтобы поддержать свою репутацию в глазах населения, считает учительница.

Другой взгляд

Валентина Ивановна — более опытный педагог, её педагогический стаж составляет семь лет и восемь месяцев. На проведение уроков учительница тратит 21 час в неделю (18 часов — история, 3 часа — технология). Учительский оклад, таким образом, составляет 16 036 рублей. Ещё около 10 тыс. рублей педагог получает за проверку тетрадей, классное руководство, заведование кабинетом и внеурочную деятельность. Также из федерального бюджета идёт доплата в пять тысяч рублей за классное руководство. В среднем получается 31 тыс. рублей в месяц.

Вечерами педагог заполняет электронный журнал, готовится к урокам на следующий день, проверяет тетради и творческие работы учеников. Иногда учительнице удаётся получить премию за проведение дополнительных мероприятий, но такое выпадает нечасто.

Считает ли Валентина Ивановна свой заработок справедливым? Как ни странно, да. Учительница подчеркнула, что её школа переведена на пятидневную рабочую неделю, и среди недели у педагога есть методический день. В этот день неё нет уроков и можно успеть выполнить методическую работу. Это позволяет балансировать. Однако премиальную часть зарплаты необходимо увеличить, считает педагог. В частности, работа классным руководителем — не из лёгких.

«Работа с классом ведётся достаточно плотная. Я провожу с детьми много времени, мы организуем множество мероприятий», — говорит Валентина Ивановна.

Ирина Воробьева. Учительница. 1957

Нужно улучшить условия работы учителей, считает педагог, а администрации школы стоит больше поддерживать педагогов. Кроме того, обстановку ухудшает так называемая «инклюзия»: когда детей с задержкой психического развития или даже умственной отсталостью учат в обычных школах. А ведь таким учащимся нужно уделять особое внимание и предлагать специальные программы в предназначенных для того условиях, что невозможно в рамках нынешней школьной системы.

Итоги

Невзирая на разное отношение учителей к своей зарплате, есть конкретные факты.

В январе — марте 2021 года среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций Свердловской области, по данным Свердловскстата, составила 44 012,7 рубля. Ни Дарья Алексеевна, ни Валентина Ивановна, ни многие другие их коллеги таких денег не получают.

Действительно, есть отдельные случаи, когда учителя берут руководство сразу над двумя классами или постоянно хватаются за дополнительные мероприятия (а также за дополнительную отчётность). Тогда зарплаты будут выше. Однако будет ли качество работы, качество уроков таким, каким оно должно быть? Неужели мы хотим, чтобы учитель ради нормальной зарплаты даже и думать не смел о свободном времени?

Предполагаем, что не просто так директор школы под номером N опасается публикаций о зарплате. Напомним, согласно майским указам президента Владимира Путина, педагоги обязаны получать зарплату не ниже средней по региону.