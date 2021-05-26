Москва, , 17:50 — REGNUM Роскомнадзор за 2020 год заблокировал почти 500 тысяч «опасных для граждан России материалов», сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин, выступая 26 мая на итоговом заседании коллегии ведомства.

По его словам, речь идёт о материалах, связанных с экстремистскими и террористическими организациями, пропагандой наркотиков, порнографическим изображением несовершеннолетних, информации о способах совершения самоубийства и прямых призывах к ним.

Также, по словам Субботина, под запрет попадала «пропаганда таких влияний, как руфинг, зацепинг и трэш-стримы».

Замглавы Роскомнадзора также сообщил, что за 2020 год общее количество жалоб граждан на противоправный контент увеличилось в 16 раз по сравнению с 2013 годом. На конец минувшего года в ведомство было подано в общей сложности более 2,5 миллиона таких сообщений.