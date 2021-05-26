Волгоград, , 17:50 — REGNUM Главный тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор» Юрий Батуренко ушел в отставку. Клуб по итогам сезона 2020/21 занял 15-ю позицию в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги и вылетел в Футбольную Национальную Лигу (ФНЛ). Об этом 26 мая сообщила пресс-служба волгоградского клуба.

Помимо Юрия Батуренко, клуб покинули Хасанби Биджиев, Андрей Семин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак.

В период с 2016 по 2020 годы Юрий Батуренко работал в тренерском штабе московского «Локомотива». Специалист занимал должность ассистента Юрия Семина.