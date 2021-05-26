Климент Александров, 26 мая 2021, 20:32 — REGNUM До тех пор, пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не подал свой громкий голос, его исламистское правительство, казалось, направлялось к какому-то сближению с Израилем после многих лет ожесточения. Но с началом четвертой пограничной войны в Газе 10 мая попытки Турции восстановить свои изношенные двусторонние связи с Израилем потерпели крах и сгорели.

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Иван Шилов © ИА REGNUM

С того момента, как Израиль начал карательную воздушную кампанию в секторе Газа в ответ на неизбирательные ракетные обстрелы ХАМАС, направленные на израильские города и поселки, Эрдоган, ярый защитник палестинского дела, резко обрушился на Израиль. Он развернул жесткую антиизраильскую риторику, чтобы мобилизовать основных сторонников в своей Партии справедливости и развития и завоевать очки в мусульманском мире.

Осудив Израиль как «террористическое государство» и проклиная Австрию за то, что она демонстративно поддержала Израиль, подняв израильские флаги на правительственных зданиях в Вене, Эрдоган заклеймил израильтян как «убийц», которые убивают детей и стариков. «Они удовлетворяются только тем, что сосут их кровь, — сказал он в злобном комментарии, который отдавал классическим антисемитизмом. — Это в их природе».

Эрдоган ни разу не осудил ракетные обстрелы ХАМАСа, в результате которых погибли 11 израильтян и двое тайских рабочих и был нанесен значительный материальный ущерб.

Не удовлетворившись критикой Израиля, Эрдоган набросился на президента США Джо Байдена за его дипломатическую поддержку Израиля, заявив, что у того руки в крови. Госдепартамент США ответил, осудив «разжигающие высказывания» Эрдогана как антисемитские.

По мере усиления войны Эрдоган подчеркнул свою симпатию к палестинцам, позвонив лидеру ХАМАСа Исмаилу Хании, чье исламское фундаменталистское движение он поддерживает, и главному сопернику Хании, президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу.

Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС
Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС
(сс) Osps7

Затем в борьбу включился эрдогановский директор по коммуникациям Фахреттин Алтун, объявивший, что Турция «не допустит ползучей оккупации Палестины».

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сидел на телефоне, рассказывая своим коллегам в Иране, Марокко, Алжире, Тунисе, Пакистане и России, что Израиль продвигает политику этнической чистки в отношении палестинцев.

В соответствии с нынешней враждебностью Турции по отношению к Израилю Чавушоглу резко отменил приглашение министра энергетики Израиля Юваля Штайница принять участие в конференции в Стамбуле, посвященной месторождениям природного газа в Средиземном море. Штайниц отметил, что Израиль будет открыт для сотрудничества с Турцией по этому экономически важному вопросу, который волнует Эрдогана с тех пор, как Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение EastMed 2020 — проект по доставке природного газа из Средиземноморья в Европу.

Турция начала делать дружественные предложения Израилю, бывшему союзнику, в конце прошлого года, когда директор ее разведывательного управления Хакан Фидан провел секретные переговоры с израильскими официальными лицами об улучшении двусторонних отношений. Турция, единственный мусульманский член НАТО, считает, что такие контакты могут быть полезны для восстановления ее отношений с Соединенными Штатами, которые движутся вниз по спирали с 2017 года, когда Эрдоган приобрел у России систему противоракетной обороны С-400.

В декабре прошлого года Эрдоган выразил заинтересованность в том, чтобы отношения Турции с Израилем «улучшились», но предупредил, что «беспощадная» политика Израиля в отношении палестинцев неприемлема для него.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Tccb.gov.tr

Президент Азербайджана Ильхам Алиев попытался примирить Израиль с Турцией, которые поддерживали его во время недавней войны с Арменией. Почти 60 процентов вооружения и высокотехнологичных систем, которые Азербайджан использовал в этой короткой войне, от баллистических ракет дальнего радиуса действия до командно-диспетчерского оборудования, было поставлено Израилем, что побудило правительство Армении отозвать своего посла в Тель-Авиве. Примерно в это же время Турция сообщила, что ее новым послом в Израиле назначен 41-летний Уфук Улутас — человек хоть и без дипломатического опыта, зато председатель Центра стратегических исследований министерства иностранных дел, ученый, изучавший ближневосточную политику и иврит в Еврейском университете в Иерусалиме, — и, как говорят, очень пропалестинский. Турецкого посла в Израиле не было с 2018 года, когда Турция отозвала своего посланника в Тель-Авиве и приказала израильскому послу в Анкаре покинуть страну из-за жесткой реакции Израиля на часто насильственные палестинские протесты на границе Израиля и Газы.

Три месяца назад в качестве позитивного признака заинтересованности Израиля в восстановлении своих испорченных отношений с Турцией министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази назначил опытного дипломата Ирит Лилиан на должность временного поверенного в делах посольства Израиля в Анкаре. Она заменила Роя Гилада, который покинул свой пост в конце 2020 года. Но Израиль пока не назначил нового посла в Турции, чьи отношения с Израилем были, если говорить кратко, переменчивыми.

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази
Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази
U.S. Department of State

Турция проголосовала против плана Организации Объединенных Наций по разделу Палестины 1947 года, но в 1949 году она стала первой мусульманской страной, признавшей Израиль. Их отношения то ослабевали, то улучшались, а после мирного процесса в Осло 1993 года резко улучшились, вступив в беспрецедентную золотую эру, которая продолжалась до первой войны Израиля с ХАМАСом в 2008 году.

С этого момента Эрдоган редко упускал возможность отчитать Израиль. На Давосском форуме в 2009 году он шокировал публику грубым политическим выступлением. «Когда дело доходит до убийства, вы хорошо знаете, как убивать», — сказал он президенту Израиля Шимону Пересу, который сидел рядом с ним на сцене.

В следующем году израильские коммандос штурмовали «Мави Мармара» — турецкое судно в составе флотилии кораблей, пытавшихся прорвать израильскую осаду сектора Газа, — и убили находившихся на борту десятерых турок. В ярости Эрдоган выслал израильского посла и понизил уровень отношений Турции с Израилем. Однако этот кризис не оказал пагубного влияния на бурно развивающуюся торговлю двух стран.

Израиль и Турция возобновили нормальные дипломатические отношения в 2016 году после того, как израильское правительство согласилось выплатить компенсацию семьям турок, погибших на том корабле. Тем не менее напряженность по широкому кругу вопросов продолжала нарастать.

В феврале прошлого года, когда Косово решило открыть посольство в Иерусалиме после установления официальных отношений с Израилем, Эрдоган предупредил премьер-министра Косово о необходимости пересмотреть свою позицию.

В марте сего года Турция «взорвала» соглашение, достигнутое Израилем с Кипром и Грецией о строительстве подводного электрического кабеля мощностью 2000 мегаватт в Средиземном море, заявив, что оно нарушает турецкие территориальные воды.

Операция «Страж стен»
Операция «Страж стен»
(сс) סמל גיא חסון (IDF Spokesperson's Unit)

В прошлом месяце Чавушоглу предупредил Израиль, что «здоровому прогрессу» в их отношениях могут помешать решения Израиля изменить статус-кво в Восточном Иерусалиме и комплексе Храмовой горы. Израиль, в свою очередь, потребовал изгнания боевиков ХАМАС в Турции и прекращения антиизраильской риторики турецких лидеров.

Учитывая раскаленные страсти, вызванные последней войной в Газе, сомнительно, что Израиль и Турция смогут урегулировать свои разногласия и достичь взаимопонимания для улучшения отношений.

До тех пор, пока палестинские вопросы горят ярко, и до тех пор, пока Эрдоган и его соратники остаются у власти, отношения Израиля с Турцией будут оставаться кислыми.