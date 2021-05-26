26 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Учитывая раскаленные страсти, вызванные последней войной в Газе, сомнительно, что Израиль и Турция смогут урегулировать свои разногласия и достичь взаимопонимания — а ведь было время, когда всё у них было иначе, пишет Шелдон Кришнер в Times of Israel.

Климент Александров, , 20:32 — REGNUM До тех пор, пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не подал свой громкий голос, его исламистское правительство, казалось, направлялось к какому-то сближению с Израилем после многих лет ожесточения. Но с началом четвертой пограничной войны в Газе 10 мая попытки Турции восстановить свои изношенные двусторонние связи с Израилем потерпели крах и сгорели.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

С того момента, как Израиль начал карательную воздушную кампанию в секторе Газа в ответ на неизбирательные ракетные обстрелы ХАМАС, направленные на израильские города и поселки, Эрдоган, ярый защитник палестинского дела, резко обрушился на Израиль. Он развернул жесткую антиизраильскую риторику, чтобы мобилизовать основных сторонников в своей Партии справедливости и развития и завоевать очки в мусульманском мире.

Осудив Израиль как «террористическое государство» и проклиная Австрию за то, что она демонстративно поддержала Израиль, подняв израильские флаги на правительственных зданиях в Вене, Эрдоган заклеймил израильтян как «убийц», которые убивают детей и стариков. «Они удовлетворяются только тем, что сосут их кровь, — сказал он в злобном комментарии, который отдавал классическим антисемитизмом. — Это в их природе».

Эрдоган ни разу не осудил ракетные обстрелы ХАМАСа, в результате которых погибли 11 израильтян и двое тайских рабочих и был нанесен значительный материальный ущерб.

Не удовлетворившись критикой Израиля, Эрдоган набросился на президента США Джо Байдена за его дипломатическую поддержку Израиля, заявив, что у того руки в крови. Госдепартамент США ответил, осудив «разжигающие высказывания» Эрдогана как антисемитские.

По мере усиления войны Эрдоган подчеркнул свою симпатию к палестинцам, позвонив лидеру ХАМАСа Исмаилу Хании, чье исламское фундаменталистское движение он поддерживает, и главному сопернику Хании, президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу.

Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС (сс) Osps7

Затем в борьбу включился эрдогановский директор по коммуникациям Фахреттин Алтун, объявивший, что Турция «не допустит ползучей оккупации Палестины».

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сидел на телефоне, рассказывая своим коллегам в Иране, Марокко, Алжире, Тунисе, Пакистане и России, что Израиль продвигает политику этнической чистки в отношении палестинцев.

В соответствии с нынешней враждебностью Турции по отношению к Израилю Чавушоглу резко отменил приглашение министра энергетики Израиля Юваля Штайница принять участие в конференции в Стамбуле, посвященной месторождениям природного газа в Средиземном море. Штайниц отметил, что Израиль будет открыт для сотрудничества с Турцией по этому экономически важному вопросу, который волнует Эрдогана с тех пор, как Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение EastMed 2020 — проект по доставке природного газа из Средиземноморья в Европу.

Турция начала делать дружественные предложения Израилю, бывшему союзнику, в конце прошлого года, когда директор ее разведывательного управления Хакан Фидан провел секретные переговоры с израильскими официальными лицами об улучшении двусторонних отношений. Турция, единственный мусульманский член НАТО, считает, что такие контакты могут быть полезны для восстановления ее отношений с Соединенными Штатами, которые движутся вниз по спирали с 2017 года, когда Эрдоган приобрел у России систему противоракетной обороны С-400.

В декабре прошлого года Эрдоган выразил заинтересованность в том, чтобы отношения Турции с Израилем «улучшились», но предупредил, что «беспощадная» политика Израиля в отношении палестинцев неприемлема для него.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Президент Азербайджана Ильхам Алиев попытался примирить Израиль с Турцией, которые поддерживали его во время недавней войны с Арменией. Почти 60 процентов вооружения и высокотехнологичных систем, которые Азербайджан использовал в этой короткой войне, от баллистических ракет дальнего радиуса действия до командно-диспетчерского оборудования, было поставлено Израилем, что побудило правительство Армении отозвать своего посла в Тель-Авиве. Примерно в это же время Турция сообщила, что ее новым послом в Израиле назначен 41-летний Уфук Улутас — человек хоть и без дипломатического опыта, зато председатель Центра стратегических исследований министерства иностранных дел, ученый, изучавший ближневосточную политику и иврит в Еврейском университете в Иерусалиме, — и, как говорят, очень пропалестинский. Турецкого посла в Израиле не было с 2018 года, когда Турция отозвала своего посланника в Тель-Авиве и приказала израильскому послу в Анкаре покинуть страну из-за жесткой реакции Израиля на часто насильственные палестинские протесты на границе Израиля и Газы.

Три месяца назад в качестве позитивного признака заинтересованности Израиля в восстановлении своих испорченных отношений с Турцией министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази назначил опытного дипломата Ирит Лилиан на должность временного поверенного в делах посольства Израиля в Анкаре. Она заменила Роя Гилада, который покинул свой пост в конце 2020 года. Но Израиль пока не назначил нового посла в Турции, чьи отношения с Израилем были, если говорить кратко, переменчивыми.

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази U.S. Department of State

Турция проголосовала против плана Организации Объединенных Наций по разделу Палестины 1947 года, но в 1949 году она стала первой мусульманской страной, признавшей Израиль. Их отношения то ослабевали, то улучшались, а после мирного процесса в Осло 1993 года резко улучшились, вступив в беспрецедентную золотую эру, которая продолжалась до первой войны Израиля с ХАМАСом в 2008 году.

С этого момента Эрдоган редко упускал возможность отчитать Израиль. На Давосском форуме в 2009 году он шокировал публику грубым политическим выступлением. «Когда дело доходит до убийства, вы хорошо знаете, как убивать», — сказал он президенту Израиля Шимону Пересу, который сидел рядом с ним на сцене.

В следующем году израильские коммандос штурмовали «Мави Мармара» — турецкое судно в составе флотилии кораблей, пытавшихся прорвать израильскую осаду сектора Газа, — и убили находившихся на борту десятерых турок. В ярости Эрдоган выслал израильского посла и понизил уровень отношений Турции с Израилем. Однако этот кризис не оказал пагубного влияния на бурно развивающуюся торговлю двух стран.

Израиль и Турция возобновили нормальные дипломатические отношения в 2016 году после того, как израильское правительство согласилось выплатить компенсацию семьям турок, погибших на том корабле. Тем не менее напряженность по широкому кругу вопросов продолжала нарастать.

В феврале прошлого года, когда Косово решило открыть посольство в Иерусалиме после установления официальных отношений с Израилем, Эрдоган предупредил премьер-министра Косово о необходимости пересмотреть свою позицию.

В марте сего года Турция «взорвала» соглашение, достигнутое Израилем с Кипром и Грецией о строительстве подводного электрического кабеля мощностью 2000 мегаватт в Средиземном море, заявив, что оно нарушает турецкие территориальные воды.

Операция «Страж стен» (сс) סמל גיא חסון (IDF Spokesperson's Unit)

В прошлом месяце Чавушоглу предупредил Израиль, что «здоровому прогрессу» в их отношениях могут помешать решения Израиля изменить статус-кво в Восточном Иерусалиме и комплексе Храмовой горы. Израиль, в свою очередь, потребовал изгнания боевиков ХАМАС в Турции и прекращения антиизраильской риторики турецких лидеров.

Учитывая раскаленные страсти, вызванные последней войной в Газе, сомнительно, что Израиль и Турция смогут урегулировать свои разногласия и достичь взаимопонимания для улучшения отношений.

До тех пор, пока палестинские вопросы горят ярко, и до тех пор, пока Эрдоган и его соратники остаются у власти, отношения Израиля с Турцией будут оставаться кислыми.