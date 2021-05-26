Вашингтон, , 17:46 — REGNUM К Земле приближаются два крупных астероида, сообщает 26 мая пресс-служба Центра исследования околоземных объектов (CNEOS) NASA.

По утверждению американских астрономов, 27 мая рядом с землей пролетит космический объект 2021 JF1, сопоставимый по размеру со статуей Свободы в Нью-Йорке.

По утверждению NASA, этот астероид диаметром от 90 до 210 метров является одним из самых опасных околоземных объектов группы «Аполлон».

Другой астероид, имеющий обозначение 2021 КТ1, приблизится к Земле 1 июня. Его диаметр, доходящий до 330 метров, можно сравнить с габаритами Эйфелевой башней в Париже.

По подсчетам специалистов NASA, астероид 2021 КТ1 пройдет в 13 млн км от нашей планеты.

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