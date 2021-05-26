Москва, , 17:45 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в заведениях общественного питания «свободные» от коронавирусной инфекции зоны, в которые будут приходить вакцинированные посетители.

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«Сделайте свободную зону от COVID-19 у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — обратился мэра к представительствам бизнес-сообщества в центре обучения «Бизнес.Техноград» на ВДНХ.

Собянин рассказал, что в Москве сделали прививки уже 1,5 млн человек. При этом нет ни одного случая тяжёлых последствий. В целом, отметил мэр, последнюю неделю наблюдается позитивная тематика по заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Сергей Собянин подписал закон города Москвы о смене названия средства массовой информации.

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