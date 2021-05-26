Банги, , 17:47 — REGNUM Блогер Дина Саева сообщила, что планирует удочерить ребёнка из Центральноафриканской республики (ЦАР). Об этом она сообщила в историях своего Instagram-аккаунта.

После публикации Саевой фотографии с девочкой на руках один из подписчиков задал вопрос, правда ли, что блогер хочет удочерить ребёнка из ЦАР. «Да, хочу! Очень надеюсь, что вы понимаете — процесс удочерения происходит не быстро!» — ответила Саева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дина Саева отправилась в Центральноафриканскую республику. Там она помогала нуждающимся, а также построила колодец в память о своём отце.

Читайте ранее в этом сюжете: Виктор Дробыш отказался продюсировать брата Дани Милохина