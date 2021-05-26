Портленд, США, , 17:42 — REGNUM Погромы произошли в городе Портленде (штат Орегон, США) 25 мая — в день памяти чернокожего Джорджа Флойда, погибшего год назад от рук полиции в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США), передаёт 26 мая Fox News.

Сначала участники акции в поддержку чернокожего населения США митинговали у здания суда Портленда. Затем произошли массовые беспорядки, причём полиция отражала акты агрессии, а также попытку поджога здания суда.

Ряд участников беспорядков, включающих акты вандализма, арестован. Оставшиеся манифестанты продолжили акцию в память об убитом у городской ратуши. Здесь также произошли стычки с силовиками и задержания.

Читайте ранее в этом сюжете: В США Джорджа Флойда почтили вспышкой насилия