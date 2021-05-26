Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой сохранить действие программы «Льготная ипотека» еще на два с половиной года — до 2023 года. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе губернатора.

Строящиеся дома Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава региона в своем обращении указал, что федеральная программа «Льготная ипотека» стимулировала жилищное строительство и дала возможность большему числу жителей Ленобласти улучшить свои жилищные условия.

«За всё время действия «Льготной ипотеки» в Ленинградской области выдано около 7 тыс. кредитов на сумму почти 21 млрд рублей», — пояснили в обладминистрации.

Напомним, только в 2020 году жители Ленобласти получили 24,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму более чем 68,7 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем за 2019 год.

Ленинградская область в 2020 году была включена в список субъектов РФ с льготной ипотечной ставкой в 6,5% для кредитов до 8 млн рублей. Эти условия распространяются на всю территорию региона, включая новые застраиваемые города Кудрово и Мурино.

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