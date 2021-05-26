Воронеж, , 17:38 — REGNUM В Воронеже суд признал бывшего сотрудника полиции виновным в совершении ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом 26 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

Следствием и судом установлено, что 9 ноября 2020 года около 10:00 34-летний сотрудник полиции, управляя служебным автомобилем, двигался по вызову на происшествие с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом по проезжей части Ленинского проспекта Воронежа. На регулируемом переходе в момент, когда горел запрещающий сигнал светофора, он допустил наезд на 69-летнюю женщину, двигавшуюся по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая скончалась на месте происшествия от закрытой травмы груди с повреждением аорты, осложнившейся острой кровопотерей.

Обвиняемый признал вину в данном преступлении. Приговором суда мужчина осужден к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в течение 10 дней.