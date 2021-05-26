Сент-Джонс, , 21:16 — REGNUM На территории Карибских островов и Латинской Америки общее число летальных исходов по причине коронавируса превысило один миллион. Об этом 26 мая сообщает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

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По данным университета, общее число смертей от коронавируса стало составлять 1 000 071.

В число стран Латинской Америки и Карибских Островов входят: Бразилия, Перу, Чили, Мексика, Колумбия, Аргентина, Эквадор, Боливия, Панама, Доминиканская Республика, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Венесуэла, Коста-Рика, Гаити, Парагвай, Никарагуа, Куба, Уругвай, Ямайка, Суринам, Гайана, Тринидад и Тобаго, Багамский Острова, Барбадос, Антигуа и Барбуда, а также Белиз.

Отмечается, что почти 89% смертей приходятся на пять стран: Бразилия (44,3%), Мексика (22,1%), Колумбия (8,3%), Аргентина (7,3%) и Перу (6,7%). На Карибских островах смертность не превышает 1%.

ИА REGNUM напоминает, уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире снизился на 14%. Об этом 26 мая сообщает CNN со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).