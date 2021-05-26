Ярославль, 26 мая 2021, 17:36 — REGNUM В Ярославле судебная коллегия по уголовным делам отменила оправдательный приговор ярославцу, обвинявшемуся в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.
В марте 2020 года в магазине у 46-летнего покупателя возник конфликт с 81-летним мужчиной.
На заседании суд первой инстанции оправдал мужчину и признал, что тот находился «в состоянии необходимой обороны». Но в дальнейшем, при повторном рассмотрении судебной коллегией было выявлено, что суд не учёл все факты при рассмотрении дела и двусмысленно оценил доказательства самообороны оправданного.
Сейчас приговор и апелляционное определение отменены, уголовное дело передано на новое рассмотрение в Заволжский районный суд.