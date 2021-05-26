Ярославль, , 17:36 — REGNUM В Ярославле судебная коллегия по уголовным делам отменила оправдательный приговор ярославцу, обвинявшемуся в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Ярославский областной суд

В марте 2020 года в магазине у 46-летнего покупателя возник конфликт с 81-летним мужчиной.

«Между покупателями произошел конфликт, в ходе которого пенсионер ударил 46-летнего мужчину по лицу, а тот ударил его в ответ. Вследствие удара пожилой ярославец потерял равновесие и упал, ударившись головой. Пенсионер был госпитализировал и спустя несколько дней скончался в больнице», — пояснили в прокуратуре.

На заседании суд первой инстанции оправдал мужчину и признал, что тот находился «в состоянии необходимой обороны». Но в дальнейшем, при повторном рассмотрении судебной коллегией было выявлено, что суд не учёл все факты при рассмотрении дела и двусмысленно оценил доказательства самообороны оправданного.

Сейчас приговор и апелляционное определение отменены, уголовное дело передано на новое рассмотрение в Заволжский районный суд.