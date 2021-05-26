Вильнюс, , 17:32 — REGNUM Правительство Литвы ввело запрет на полёты самолетов белорусских авиакомпаний через воздушное пространство страны, сообщает 26 мая Sputnik Литва со ссылкой на правительство.

Запрет начинает действовать с 27 мая.

«Запрет вступит в силу 27 мая в 3:00 (совпадает с мск)», — сообщает агентство Sputnik.

«Европейский совет принял очень четкие выводы о том, что белорусским авиакомпаниям следует запретить использование воздушного пространства Европейского союза», — цитирует Sputnik заявление министра транспорта Литвы Мариуса Скуодиса.

Решение принято на фоне продолжающегося скандала вокруг задержания властями Белоруссии одного из организаторов экстремистскогоTelegram-канала Nexta Романа Протасевича, летевшего на самолете авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.

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