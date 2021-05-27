Иерусалим, , 01:54 — REGNUM Израиль рассматривает возможность введения детям только одной дозы вакцины против коронавируса, а не обычных двух, на фоне сообщений о легких проблемах со здоровьем среди некоторых подростков, получивших вакцину против COVID-19. Об этом сообщает Times of Israel 26 мая. Начало вакцинации граждан возраста 12−15 лет в Израиле сейчас задерживается.

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Возможное изменение протокола вакцинации изучается на фоне того, как чиновники здравоохранения США рассматривают десятки сообщений о подростках, у которых после получения вакцины от ковида развилась проблема с сердцем — миокардит. Группа по безопасности вакцин Центров по контролю и профилактике заболеваний расследует «относительно немногие» сообщения о состоянии вакцинированной американской молодежи. Считается, что это были вакцины от Pfizer-BioNTech, которые одобрены в США для детей в возрасте от 12 лет и старше, и Moderna, которые одобрены для возрастной группы от 18 лет.

В Израиле апрельский отчет Министерства здравоохранения о побочных эффектах вакцины Pfizer-BioNTech вызвал обеспокоенность по поводу возможной связи между вторым уколом и несколькими десятками случаев миокардита.

В отчете говорится, что 60 пациентов с миокардитом были вылечены и выписаны из больницы в хорошем состоянии. Двое пациентов, которые, как сообщается, были здоровы до получения вакцинации, в том числе 22-летняя женщина и 35-летний мужчина, умерли.

Со ссылкой на источники, знакомые с политикой вакцинации, газета сообщает, что переход на одноразовый протокол для детей вполне вероятен, поскольку считается, что случаи миокардита произошли почти исключительно после того, как молодые люди получили вторую дозу вакцины.