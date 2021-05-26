Новосибирск, , 17:30 — REGNUM В Новосибирской области будет создан оперативный штаб для решения вопросов по возврату денег за детские путёвки. Об этом на заседании межведомственной комиссии сегодня, 26 мая, сообщил заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов.

«Задачи штаба — в еженедельном режиме осуществлять мониторинг ситуации, контролировать ход реализации программы стимулирования доступности детских путёвок, осуществлять все механизмы по возврату их стоимости непосредственно приобретателям, — отметил Нелюбов. — Задача, стоящая перед всеми загородными лагерями, — подключиться к программе кешбэка. Этим механизмом будет обеспечен охват всей летней оздоровительной кампании».

Напомним, программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая 2021 года. Она будет реализована по аналогии с программой туристического кэшбэка. Правительству РФ было поручено обеспечить 50%-й возврат стоимости путёвок, приобретаемых для отдыха в загородных лагерях.