Воронеж, , 17:28 — REGNUM Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего бывшего заместителя главы администрации городского округа город Воронеж, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 26 мая старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Бывший чиновник обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Следствие полагает, что в апреле 2018 года он получил от предпринимателя взятку в виде 1 млн 500 тысяч рублей за содействие в работе ярмарки.

Дело будет рассматриваться Центральным судом Воронежа, санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о бывшем заместителе главы администрации Воронежа Алексее Антиликаторове.

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