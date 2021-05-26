Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Двое мужчин задержаны на Московском вокзале Санкт-Петербурга в рамках расследования уголовного дела об угрозе убийством в отношении главы управления социального питания (орган исполнительной власти Петербурга) Алексея Барабанщикова. Об этом 26 мая сообщает издание «Фонтанка».

Напомним, об инциденте с чиновником Смольного стало известно 20 мая. Произошло это у входа в здание управления соцпитания, где стояли несколько людей с плакатами, надписи на которых и напугали чиновника. По словам самого потерпевшего, злоумышленники скрывали свои лица масками и угрожали ему расправой. При инциденте Барабанщиков физически не пострадал.

По факту угроз утром 26 мая были задержаны педагог образовательного центра «Балтийский берег» Олег Фахертдинов. Его сводный брат, который также проходит по этому делу, Константин Шаляпин, был задержан накануне. Адвокат Фахертдинова Алексей Чуков в свою очередь поспешил уточнить, что его подзащитный отрицает свое участие в «костюмированном представлении» перед Барабанщиковым.

«Мой доверитель объяснил полицейским, что он и брат встретились утром 20 мая на Пионерской улице по личным делам и стали случайными свидетелями акции перед управлением соцпитания, — уточнил Чуков изданию. — Стоявшие с плакатами лица показались интересными, поэтому братья сняли акцию на телефоны».

По словам адвоката, на мужчин после опроса был составлен протокол по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). По мнению полиции, братья на Пионерской улице нецензурно ругались, чем нарушали общественный порядок.

Добавим, по данными СМИ, Барабанщиков — автор реформы социального питания в Петербурге. По его инициативе Смольный укрупняет контракты и меняет условия участия в конкурсах, из-за чего с рынка могут исчезнуть множество компаний.

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