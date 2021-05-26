26 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что Украина приостанавливает закупку электроэнергии у Белоруссии и России до 1 октября 2021 года.

Мирослава Романенко, , 20:29 — REGNUM Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 октября 2021 года. Об этом 26 мая сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала депутата Рады Алексея Гончаренко, а также «Бородатая Бабушка», «Первый независимый» и «Инсайдер UA». Многие предположили, что запрет продлится до похолодания, а потом Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии и России. Иные предположили, что стоимость электроэнергии может повыситься.

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«И что, никто не обратил внимания, что только на четыре месяца? Это значит, что расчет только на то, чтобы сбить волну требований и возмущений. Укрцентрэнерго за четыре месяца не восстановить, контракты на четыре месяца для поставщиков и производителей не актуальны. А через четыре месяца тихонько начнут закупать снова», — отметила Lissa Lissa.

«Сейчас цены поднимут, вот тогда и порадуетесь», — добавил читатель Имя Фамилия.

«Правильно, пора тарифы поднимать, хватит халявы», — иронизирует Алена.

«За эти четыре месяца Россия и Беларусь найдут других импортёров и осенью пошлют вас далеко и надолго. Это рынок, и никто ждать осени не будет», — отметил Сергей.

«От солярки когда откажутся?» — интересуется M M.

«Ничего. Летом вон электричество подорожает, продукты подорожают, и Зе окончательно возненавидят к осени. А импорт соляры Батька сам закроет. Чтобы неповадно было», — добавил Дон Кихот.

«А в 2013 [году] экспортировали электроэнергии на 1 миллиард долларов», — пишет Дмитрий.

«Управлять страной должны умные и порядочные люди. Хватит уже проходимцев», — призвал Figaro.

«А потом Россия и Белоруссия не захотят поставлять, и будем сидеть на *опе ровно. Зато Западу подмахнули…» — написал Иа.

ЛЭП Андрей Грук © ИА Красная Весна

«Скоро начнутся веерные отключения», — пишет Александр.

«А они хоть спросили у Белоруссии и России, будут ли они её давать после 1 октября?..» — поинтересовался Николай К.

«Будем крутить педали велика, подключенного к генератору, и ноги подкачаем, и дыхалку потренируем», — добавила Елена А.

«Сейчас обогатятся в первую очередь те бизнесмены, которые продают компактные генераторы. Но опять же генератору нужен будет бензин, и с какой страны его получать?» — ответил Николай К. на реплику Елены А.

«Готовьтесь, за свет будете платить так, как ещё никогда не платили», — отметил Валентин.

«Ура, давно тариф за свет не повышали», — с сарказмом добавил Jika J.

«К осени запрет тихонько снимут и никакой зрады», — пишет Vlad.

«А чё так мало перерезать провода и отказаться от трубы газовой?! И от нефти из РФ и РБ, и от сала тоже?» — поинтересовался Дмитрий.

«Люди, как долго вы будете это терпеть???» — спросил Bong.

«А потом начнется отопительный сезон, и все вернется «на круги своя». Ничего нового», — отметил Rabbit7111.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это игра на публику, ибо в реальности, чтобы запретить поставки электроэнергии, нужно физически уничтожить ВЛ 750, которые идут из Энергодара в Россию и наоборот. Эти идиоты про суточные перетоки что-нибудь слышали? Запретили они. Поезд стой! Раз-два!.. Зимой снова будете падать на колени перед Россией и Беларусью, как и в этом году, попрошайничать поставки электричества», — пишет Ananda_C.

«Ну правильно. До 1 октября нам их электроэнергия и не нужна. Своей достаточно. А вот зимой никак», — добавил Константин З.

«Ох, какой хороший момент для солнечного майнинга. Закупаемся солнечными панелями и зарабатываем!» — написал Denis.

«Чем больше смотрю на наши законы и принимаемые решения, тем больше понимаю белорусов и хочу проросийского президента…» — подытожил Дан.

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Напомним, 26 мая представитель государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил, что Украина пока не будет закрывать наземную границу с Белоруссией.