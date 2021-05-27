Иерусалим, , 01:56 — REGNUM Продолжая свои показания на суде над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, бывший генеральный директор популярного интернет-портала Walla Илан Иешуа рассказал о том, как сотрудничал с премьер-министром в негативной кампании против Реувена Ривлина, чтобы помешать последнему стать президентом в 2014 году. Об этом сообщает 26 мая Times of Israel.

«Мы провели целую кампанию, чтобы Ривлин не стал президентом — по просьбе Нетаньяху», — сообщил Иешуа суду.

Он добавил, что блокировал негативные репортажи о сопернице Ривлина в той президентской гонке, лейбористке Далии Ицик. Предвыборную кампанию всё равно выиграл Ривлин, который занимает пост президента страны по настоящее время. Президент Израиля избирается 120 депутатами Кнессета тайным голосованием.