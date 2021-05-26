Челябинск, , 17:22 — REGNUM В Челябинской области имеются факты ограничения водоснабжения граждан. Их проверяет региональная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

Одной из причин дефицита стала аномальная жара. Проблемы наблюдаются в Копейском городском округе, Еткульском районе и ряде других территорий.

Отметим, с 26 мая контроль за ходом устранения причин таких ситуаций ведёт министр строительства и инфраструктуры области. Как сообщало ИА REGNUM, перебои с водоснабжением имелись в регионе и в 2020 году.