Тобольск, Тюменская область, , 17:20 — REGNUM В тюменском городе Тобольске появятся «умные домофоны». Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев на своих страницах в социальных сетях.

«Мы все видим эффект от системы «Безопасный город». В общей сложности в Тобольске в общественных пространствах установлено более 400 камер. Это позволило снизить уличную преступность на 56 процентов. Двигаемся дальше и работаем над безопасностью в наших дворах и подъездах», — написал Афанасьев.

Проект домофонов с видеокамерами будет реализован с «Ростелекомом» в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии». Собственники жилья не понесут затраты на установку «умных домофонов». Записи с камер будут транслироваться в Единую дежурную диспетчерскую службу города.