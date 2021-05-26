Москва, 26 мая 2021, 17:19 — REGNUM Британскому министру обороны и официальному Лондону следовало бы заняться не мнимыми «российскими угрозами» и реальными вызовами для безопасности страны, заявила 26 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы минобороны Британии о том что Россия «представляет угрозу номер один».
«Руководитель британского оборонного ведомства известен как один из наиболее последовательных антифанатов нашей страны в правительстве Британии. При этом, как и прежде, его напористая антироссийская риторика лишена какой-то конкретики. Хотелось бы порекомендовать британским стратегам прекратить деструктивную и дестабилизирующую деятельность у границ нашей страны», — отметила Захарова.
«Хотелось бы также надеяться, что у Лондона хватит политической зрелости провести более трезвый анализ происходящего в мире и заняться не мнимыми, а реальными вызовами для своей страны», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил о повышенной активности ВМФ РФ у Британии и назвал Россию «противником, который представляет угрозу номер один».
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