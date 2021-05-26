Сальск, Ростовская область, , 17:18 — REGNUM В Ростовской области восьмилетний мальчик выпал из окна и остался жив. Ребёнка доставили в Ростов-на-Дону и госпитализировали в детскую областную больницу.

Несчастный случай произошёл днём 24 мая в Сальске. Ребёнок сидел на подоконнике, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса мальчика. Ребёнок упал с высоты четвёртого этажа, пишет телеграм-канал DonMash. Первую медицинскую помощь пациенту оказали в Центральной районной больнице Сальского района.

Известно, что у мальчика черепно-мозговая травма и переломы.